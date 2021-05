Stiri pe aceeasi tema

- La fața locului au intervinit pompierii cu trei autospeciale de stingere, doua autoscari, 1 atpvm, doua echipaje smurd b și SAJ. Au fost degajari mari de fum. Doua persoane au suferit atac de panica, dar au refuzat transportul la spital.In urma incendiului, pe care au reușit sa-l lichideze, pompierii…

- Un numar de 48.031 copii se aflau in sistemul de protectie speciala, la finele anului trecut, din care 13.961 copii (29,07%) beneficiau de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential. Dintre acestia, 10.968 copii se aflau in servicii de tip rezidential publice si 2.993…

- Duminica, 18 aprilie, de la ora 14:00, Mircea Dinescu il are ca invitat pe Cristi Borcea, in emisiunea „Poezie si delicateturi“, de la Prima TV. Cristi Borcea va povesti despre anii petrecuti in puscarie, despre cum s-a apucat de citit, despre cei 9 copii ai sai, dar va spune si cu cine si-l doreste…

- In urma "peripetiilor" sale, barbatul a fost trimis dupa gratii in Penitenciarul din Iasi. "La data de 14 aprilie, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Raducaneni au identificat pe raza comunei Dolhesti un barbat de 42 de ani pe numele caruia Judecatoria Raducaneni a emis un mandat de executare…

- O femeie in varsta de 33 de ani, din Ciprian Porumbescu, a ajuns la pușcarie dupa ce a fost condamnata definitiv la o pedeapsa de 5 ani și 8 luni de inchisoare. Florentina-Lucica Rascol a fost gasita vinovata pentru infracțiunea de trafic de minori. Culmea ironiei, la locuința femeii au fost gasiți…

