- Producatorul muzical și rapperul Vlad Irimia (41 de ani), cunoscut drept Tataee care a fondat trupa B.U.G. Mafia, s-a mutat definitiv din Romania, unde revine doar pentru a-si onora proiectele. Tataee e originar din Sebeș. Tataee, impreuna cu sotia lui, Mona, si cei trei copii s-au mutat de cateva luni…

- Caricaturistul roman Mihai Stanescu, ale carui lucrari au fost interzise de Nicolae Ceausescu, a murit la varsta de 78 de ani, in noaptea de vineri spre sambata, dupa o suferinta indelungata, anunta ziare.com Anuntul a fost facut de fiica artistului, Daiana Stanescu, pentru Realitatea.net. Aceasta a…

- Andrei Gheorghe a fost gasit in stop cardio-respirator in baia din propria sa locuința, luni noapte, pe 19 martie. Conform primelor date decesul survenise in urma cu 12 ore, iar din primele declarații ale familiei a reieșit ca acesta nu suferea de nicio afecțiune. Apropiații lui Andrei Gheorghe susțin,…

- BUCUREȘTI, 22 feb — Sputnik, Evan Rautu. Una dintre personalitațile cele mai implicate în lupta contra abuzurilor și corupției statului de drept, preotul româno-american Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a reacționat dur dupa…

- Parinții unei fetițe disparute, astazi, in zona Pantelimon, piața Delfinului, fac apel și pe rețelele de socializare pentru gasirea copilului. Fetița pe nume Alma a disparut luni, in zona Pantelimon, piața Delfinului, in pauza intre școala și programul after school de la școala britanica. Micuța era…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris miercuri, pe Facebook, ca Unirea Principatelor are pentru el o semnificatie aparte, deoarece s-a nascut in sudul Basarabiei, care era, in 1859, parte a Romaniei condusa de Alexandru Ioan Cuza. "Așa a inceput Romania sa creasca, odata cu Unirea de la…

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…