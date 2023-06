Tată și fiu, nu au voie să se apropie unul de celălalt, după ce s-au luat la bătaie Un barbat din Brasov si fiul acestuia nu mai au voie sa se apropie unul de celalalt, dupa ce politistii au emis pe numele amandurora ordine provizorii de protectie. Cei doi au ajuns in atentia politistilor dupa ce s-au luat la bataie, batranul fiind nemultumit ca fiul sau a venit acasa cu concubina, de care nu avea voie sa se apropie, in baza unei ordonante emis de un procuror. Incidentele violente au avut loc sambata dupa amiaza, intr-o familie din Sacele. Politistii au fost chemati sa intervina dupa ce un barbat si fiul sau s-au luat la bataie. „Din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

