- Doi romani, tata si fiu, au decedat, joi dimineata, in urma unui grav accident care s-a produs in Bulgaria, la granita cu Romania. Mama baiatului se afla si ea in masina, si a reusit sa supravietuiasca impactului, dar starea sa este foarte grava, conform publicatiei blitz.bg

- Grav accident rutier in nordul Bulgariei. Un autoturism inmatriculat in Romania și un camion din Bulgaria s-au ciocnit pe un drum național din apropiere de Ruse. Barbatul și fiul sau care se aflau in mașina cu numere de Romania au murit.

- Șapte migranți ilegali au fost uciși intr-un accident care s-a petrecut luni seara la Morahalom, in Ungaria, localitate aflata la 40 de km de Beba Veche. Alți patru oameni au fost raniți, inclusiv șoferul, informeaza site-ul Poliției maghiare . Accidentul a avut loc pe 13 decembrie 2021, in jurul orei…

- Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții, cand șoferul unui autoturism de tip MPV era verificat de poliție, moment in care a incercat sa fuga de aceștia, conducand cu viteza, potrivit poliției ungare, relateaza Reuters.Mașina s-a lovit apoi de o casa și s-a rasturnat. In vehicul se afalu 10 migranți.…

- Șapte persoane au fost ucise și patru ranite în Ungaria dupa ce o mașina cu numar de înmatriculare sârbesc, care transporta migranți, s-a lovit de o casa în noaptea de luni spre marți, dupa ce șoferul acesteia a fugit de poliție, transmite Reuters.Incidentul a avut loc…

- Doua persoane au murit si 10, toate straine, au fost ranite intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul judetean 593, intre localitatile Biled si Iecea Mica din judetul Timis. La fata locului au fost trimise mai multe ambulante.

- Patru vehicule s-au ciocnit, marti, in Ungaria, pe autostrada M1, in directia Gyor, langa localitatea Babolna, au anuntat politistii din Komarom-Esztergom. Potrivit primelor informatii, una dintre masinile implicate era un microbuz din Romania. Cinci persoane au decedat la fata locului, iar traficul…

- Un al patrulea tanar, in varsta de 24 de ani, care a suferit o fractura de antebrat, a fost transportat la spital de catre echipajul SMURD din cadrul Garzii de Interventie Saveni."Autoturismul in care se aflau cei patru s-a rasturnat pe un camp, intr-un lan de porumb. Cei trei tineri decedati au fost…