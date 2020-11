Tată şi fiu de 15 ani, arestaţi pentru viol de prostituate. Agresiuni sexuale cu maceta la gât Acesta a intermediat telefonic tarifele pentru sex cu cele doua prostituate din Galati venite la Iasi sa castige bani publicand anunturi matrimoniale pe site-ul Publi 24. Dupa ce le-a bagat in casa, Frunza nu a scos banii, ci o maceta, si le-a amenintat pe cele doua fete ca vor avea de-a face cu arma daca nu se conformeaza. In final, dupa ce una dintre fete a reusit sa sune o prietena, agresorul a fost arestat pentru doua infractiuni de lipsire de libertate si doua infrac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

