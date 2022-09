Doua persoane, tata și fiica, au fost reținute pentru 24 de ore pentru ca au ucis in bataie un caine. Proprietarul animalului a cerut ajutorul polițiștilor, iar in scurt timp femeia și barbatul au fost identificați, informeaza reporterul Observator Alex Prunean. The post Tata și fiica, reținuți pentru 24 de ore pentru ca au ucis un caine in Bistrița-Nasaud first appeared on Money .