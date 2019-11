Tată şi fiică au murit loviţi de o maşină în Pieleşti Un barbat de 43 de ani și fiica sa, de 12 ani, din Dragotești, au murit in aceasta dimineata dupa ce au fost loviti de un autoturism in Pielesti. Un barbat de 37 de ani, din Diculesti, care conducea un autoturism pe DN 65, nu a putut sa-i evite pe cei doi. Potrivit IPJ Dolj, se pare ca cei doi se angajasera in traversarea neregulamentara a drumului public. Traficul rutier se desfașoara ingreunat, pe o banda alternativ, in ambele sensuri pe DN 65 Craiova – Balș. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpa. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

