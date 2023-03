Stiri pe aceeasi tema

- Un rus care a fost investigat de poliție dupa ce fiica sa in varsta de 12 ani a facut la școala un desen anti-razboi, in care rușii bombardeaza o familie din Ucraina, a fost condamnat la doi ani de inchisoare, potrivit unui grup pentru drepturile omului, relateza The Guardian.

- Unul dintre caștigatorii Premiului Nobel pentru Pace de anul trecut, activistul pentru drepturile omului Ales Bialiatski, a fost condamant de un tribunal din Belarus la 10 ani de inchisoare. Ales Bialiatski a fost condamnat pentru contrabanda și finanțarea „acțiunilor care incalca grav ordinea publica”,…

- Un tribunal din regiunea Moscova l-a condamnat vineri la 22 de ani de inchisoare pe fostul guvernator Serghei Furgal, a carui arestare in vara anului 2020 a provocat ample si rare manifestatii ale opozitiei in Extremul Orient al Rusiei, informeaza France Presse, informeaza Agerpres. Fii la…

- Un tribunal militar rus il condamna pe recrutul Alexander Leshkov la cinci ani și șase luni de inchisoare, intr-o colonie cu un regim strict, dupa ce il gasește vinovat in scandalul cu superiorul sau ierarhic, relateaza portalul independent rus Meduza, citand agenția TASS. Fii la curent cu…

- Zeci de medici ruși au semnat marți, 10 ianuarie, o scrisoare deschisa in care il indeamna pe președintele rus Vladimir Putin sa „inceteze sa-l mai maltrateze” pe liderul incarcerat al opoziției ruse, Alexei Navalnii, cel mai vocal critic al Kremlinului, care a fost plasat din nou intr-o celula de izolare…