Stiri pe aceeasi tema

- “In ziua in care in mod normal copiii ar fi inceput scoala dupa saptamana de vacanta petrecuta si in statiunile de schi din Romania, Asociatia Transportatorilor pe Cablu din Romania (ATCR) si Alianta pentru Turism (APT) isi exprima profunda nemultumire fata de deciziile luate de catre Ministerul Educatiei…

- Eurostat: Romania are al treilea cel mai mic salariu minim din UE, dar se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de salariu minim national, singurele exceptii…

- Autoritațile noastre au facut publica lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata. In zona roșie sunt țari unde avem foarte mulți maramureșeni care acum așteapta sa se intoarca acasa. Și anume Cehia, Slovacia, Belgia, Olanda, Elveția, Jersey, Danemarca sau Irlanda.…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezoluție inițiata de Rusia privind combaterea glorificarea nazismului, transmite Noi.md. Pentru adoptarea acestui document au votat 130 de țari. 49 de țari s-au abținut de la vot, inclusiv Moldova, Romania, Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, Japonia,…

- Nu am avut parte de surprize in cele sapte partide care s-au disputat joi, in grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin, din Spania. Nationala Romaniei va debuta astazi, cu Iran, in grupa C, de la ora 19.00. Imediat dupa, va urma duelul dintre Norvegia si Kazahstan. Rezultatele…

- Romania anunta, triumfator, ca a primit primii bani din PNRR, dar, in realitate, suntem mult in urma altor tari. Prima tara care a primit avansul in cadrul PNRR a fost Portugalia, care, pe 3 august 2021, a incasat 2,2 miliarde de euro - cu cateva sute de milioane de euro mai mult decat a incasat Romania,…

- Romania a avut, anul trecut, o creștere economica de 8%, cea mai mare in randul statelor UE in trimestrul III, fața de perioada similara din 2020, conform datelor Eurostat. Țara noastra este urmata de Ungaria, cu un avans de 6,1%, Lituania – 6%, Danemarca – 5,4%, Polonia – 5,3%, Germania 2,5%, Franța…

- Romania a avut, anul trecut, cea mai mare scadere a valorii productiei agricole din UE – recul de 11,3%, pe fondul secetei extreme, anunța Oficiul European de Statistica (Eurostat). Tot pe minus au mai fost și țari precum Malta si Bulgaria (ambele cu minus 4,5%), Finlanda (minus 3,9%), Ungaria si Olanda…