Agenția Federala de Transport Aerian din Rusia a anunțat miercuri seara ca Evgheni Prigojin, fondatorul Wagner, era la bordul unui avion Embraer care s-a prabușit in regiunea Tver, relateaza agenția oficiala de stat rusa TASS.„A fost declanșata o ancheta cu privire la prabușirea aeronavei Embraer, care a avut loc in aceasta seara in regiunea Tver. Pe lista de pasageri se numara și numele și prenumele lui Evgheni Prigojin", a menționat agenția.știre in curs de actualizare