- ”Optiunile de control al exporturilor pe care le examinam impreuna cu aliatii nostri vor aplica o lovitura dura ambitiilor (presedintelui rus Vladimir) Putin de industralizare a economiei sale si va afecta domenii care sunt importante pentru el, de exemplu inteligenta artificiala, computerele cuantice,…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare mutarea unor trupe stationate in Europa de Vest in Europa de Est in urmatoarele saptamani, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia.„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja…

- Se pare ca Guvernul SUA ia in calcul tot mai serios un eventual conflict armat Rusia – Ucraina, din moment ce partenerii strategici de peste Ocean au pus la cale un plan pentru a livra gaze in Europa. Statele Unite sunt ingrijorate ca Rusia se pregateste pentru posibilitatea unui nou atac militar asupra…

- Statele Unite au transmis joi, dupa o reuniune cu Rusia în cadrul Organizatiei pentru Securitate sau Cooperare în Europa (OSCE), ca nu vor accepta ''santajul'' Moscovei si nici cererea acesteia de mentinere a ''sferelor de influenta'', în timp ce Rusia…

- „S-au constatat diferențe majore in privința securitații in Europa”, a subliniat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o intalnire la sediul Alianței cu delegația rusa, care ar fi trebuit sa faca posibila „inițiarea negocierilor cu Moscova privind situația din Ucraina. El a spus…

- SUA au declarat ca nu intentioneaza sa reduca numarul de trupe din Europa de Est pentru a dezamorsa tensiunile cu Rusia. Inaltul diplomat Antony Blinken a declarat ca Rusia promoveaza o „naratiune falsa" pentru a justifica desfasurarea de trupe la granita cu Ucraina. Statele Unite au respins…

- Rusia a prezentat vineri doua propuneri de tratate privind o limitare a influentei militare a Statelor Unite si NATO in vecinatatea sa si vrea sa negocieze "incepand de sambata" cu Statele Unite aceste masuri pe care le prezinta drept esentiale in vederea impiedicarii unei escaladari a tensiunilor,…

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…