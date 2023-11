Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne urmeaza sa reia joi dosarul de dopaj al patinatoarei ruse Kamila Valieva, o poveste care a zguduit Jocurile Olimpice de la Beijing de anul trecut, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Audierile au inceput la TAS in acest caz inca din septembrie,…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) incepe, marti, examinarea cazului tinerei patinatoare rusoaice Kamila Valieva, campioana olimpica pe echipe care a fost depistata pozitiv cu doua luni inainte de Jocurile Olimpice de la Beiing, potrivit news.ro.In februarie 2022, rusii - sub egida Comitetului…

- Simona Halep (31 de ani) a oferit primele declarații dupa momentul in care a fost audiata in fața tribunalului independent Sports Resolutions. In curand se va implini un an de la ultimul meci disputat de Simona Halep in circuitul WTA. Pe 29 august 2022, dubla campioana de Grand Slam era eliminata in…