Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern de maine, 14 aprilie 2021, va intra pe ordinea de zi și proiectul de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național si conditiile implementarii rețelelor 5G. Adica „legea 5G”, cea care este așteptata de aproape…

- Liderul AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a declarat luni ca niciun document programatic al formatiunii pe care o reprezinta nu arata ca AUR este un partid neo-fascist si antisemit, asa cum este acuzat "de la cel mai inalt nivel".

- N. Dumitrescu Pentru Cristian Ionescu, ieri a fost ultima zi in calitate oficiala de prefect al județului Prahova, insa, potrivit unor surse, acesta va fi reinstalat in aceeași funcție, pe criteriu politic. Hotararea privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a funcției de prefect al județului…

- Claudiu Tarziu, co-președintele AUR, a vorbit, marți seara, despre excluderea Dianei Șoșoaca din partid, in urma unui conflict verbal avut in plenul Senatului. Tarziu a remarcat ca Diana Șoșoaca și-a mai calmat tonul și nu ii mai amenința pe foștii sai colegi. ”Vad ca pastreaza un ton…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de for legislativ decizional, proiectul initiat de Guvern privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) pentru instituirea Parchetului European (EPPO). Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 88 de voturi „pentru” si 46 „impotriva”. Potrivit raportului de…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a pierdut, luni, funcția de președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții pe care o ocupa din calitatea de senator AUR. Propunerea a fost facuta de liderul senatorilor AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce partidul i-a restras Dianei Șoșoaca…

- Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ solicita Guvernului și membrilor Parlamentului Romaniei sa stopeze campania impotriva angajaților din invațamant prin care incearca sa legitimeze viitoarele decizii privind salarizarea in domeniul bugetar. FSE „SPIRU HARET“ atrage atenția ca angajații…