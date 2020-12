Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a spus duminica seara ca și Alexandru Rafila este o posibila propunere de premier, alaturi de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dancu. ”Vom decide in conducerea partidului care este propunerea noastra de premier și vom merge la consultari cu președintele Iohannis, pentru…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, dr. Alexandru Rafila, a explicat marți, la Antena 3, cand ar putea ajunge primele doze de vaccin anti-COVID-19, dupa intalnirea de la Cotroceni pe aceasta tema: „Sunt doua companii care au terminat studiile clinice, Pfizer si Moderna.…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, marti, cu somatii publice, posturile Antena 3, B1 TV, Realitatea Plus, Romania TV, din cauza incalcarii prevederilor legislatiei audiovizuale referitoare la informarea corecta si prezentarea in mod impartial si cu buna-credinta a opiniilor si faptelor.…

- In ședința de Guvern care incepe la ora 19.00, in prezența președintelui Klaus Iohannis, se vor face o serie de „anunțuri legate de gestionarea pandemiei”, a declarat joi, la Antena 3, unul din consilierii premierului, Tanase Stamule. „Sunt de facut o serie de anunturi legate de gestionarea pandemiei…

- Fenomenul fake news, dezinformarea si confuzia "sunt mai prezente decat oricand in societatile noastre, in contextul crizei actuale", a afirmat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, marti, in deschiderea videoconferintei organizate de Comunitatea Democratiilor (CoD) si a vorbit de necesitatea unei "democratii…

- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti (BEM) a admis plangerea depusa de USR-PLUS impotriva Gabrielei Firea, PMB si PSD, privind incalcarea regulilor de desfasurare a campaniei electorale, potrivit unui comunicat de presa al Aliantei USR-PLUS.Astfel, BEM a admis faptul ca Gabriela Firea si-a facut…

- Candidați alegeri locale 2020 in București. Duminica, 27 septembrie, romanii sunt chemați la vot pentru a alege primarii și aleșii locali. La alegerile locale din București sunt inscriși 18 candidați pentru Primaria Capitalei. La primariile de sector sunt inscriși in total 85 de candidați. Libertatea…

- Nicusor Dan, candidat sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, s-a contrat joi cu reporterul Antena 3, pe tema inregistrarii cu acesta si a faptului ca atat Antena 3, cat si RTV, ar fi decis sa mediatizeze subiectul, dar nu ar fi amintit de alte scandaluri de coruptie din Primaria Generala.…