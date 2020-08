Tartă de vară cu rubarbă. Rețete ușoare și gustoase pentru weekend Tarta cu rubarba este o placinta populara in Marea Britanie, unde rubarba este cultivata din anii 1600, iar tulpinile de frunze mancate inca din anii 1700. In afara de rubarba taiata, placinta conține aproape intotdeauna o cantitate mare de zahar pentru a echilibra gustul intens al plantei. Rețeta de weekend: tarta de vara cu rubarba […] The post Tarta de vara cu rubarba. Rețete ușoare și gustoase pentru weekend appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In orasul fierbinte, sub o umbra subtire cat sa stea un om in picioare, o batrana imbie trecatorii cu mere. Mere santiliesti. Verzi, acrisoare doar cat sa-ti aduca apa in gura. Cu coaja lucioasa si neteda, sa alunece...

- Ingrediente:800 g dovlecei, 400 g rosii, 5 oua, 100 g cascaval ras, 30 g parmezan ras, 100 g branza, 1 lingura unt, 2 linguri pesmet, busuioc, ulei, faina, sare, piper Mod de preparare:Tai dovleceii felii de 4-5 mm, ii presari cu sare si piper, ii dai prin faina si ii prajesti pe ambele parti in ulei…

- Rețetele de tarte, indiferent ca sunt dulci sau sarate, sunt foarte apreciate, pentru ca se prepara rapid și ușor, cu ingrediente la indemana tuturor. Și pentru ca suntem in plin sezon al dovleceilor de gradina, sa ne rasfațam cu o Tarta cu dovlecel și branza.

- Ingrediente:500 ml suc de vișine, 500 g miere, zeama de la o jumatate de lamaie Mod de preparare:Alege vișinele, spala-le și scoate samburii. Pune visinele intr-un robot de bucatarie sau blender. Mixeaza cateva secunde, pana obții o pasta. Strecoara sucul de vișine și cantarește-l. Daca folosești storcatorul…

- Originile papanasilor Desi este un desert traditional romanesc, papanasii isi trag radacinile din Imperiul Austro-Ungar, potrivit turismistoric.ro. Si putin din Danemarca. Adica forma inelara este originara din Danemarca, compozitia si prepararea lor vin din Imperiul Austro-Ungar. Legenda…

- Un desert special si cu ingrediente usor de procurat, tarta cu capsuni si afine este si usor de preparat. In articolul de mai jos va prezentam pasii necesari pentru a pregati acest desert.

- Se afla in plina desfașurare concursul de gatit online ”Cel mai harnic Bucatar Junior!” inițiat de Direcția de Cultura Carei. Copii deosebit de harnici și talentați, care, mai ales in aceasta perioada iși ajuta parinții in bucatarie, pregatind mancaruri pentru intreaga familie. Rețete precum paine…

- Pentru ca deserturile cu ciocolata sunt printre cele mai apreciate, mai ales combinata cu fructe de sezon, am ales sa pregatim, de aceasta data, o minunata rețeta de tarta cu ciocolata și capșuni.