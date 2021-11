Stiri pe aceeasi tema

- Metoda este atat de simpla incat pe langa faptul ca rezultatul sunt cartofi prajiti veritabili, acestia sunt si mult mai gustosi decat cartofii prajiti traditionali.Mai mult decat atat, cartofii prajiti fara ulei sunt mult mai sanatosi decat cartofii prajiti in mod traditional si odata ce-i vei incerca,…

- In perioada postului ne dorim sa diversificam cat mai mult felurile de mancare pentru a inlocui alimentele care ne plac și sunt de dulce. Insa, cea mai gustoasa, dar și cea mai rapida mancare este, cu sigurața, cea de spanac congelat. Este o rețeta potrivita pentru cina, aceasta fiind preprata in maxim…

- Cum sa ai pe masa un desert special in doar 15 minute? Aceasta este cea mai simpla rețeta de tiramisu și este perfecta pentru copii pentru ca nu are cafea. Cum trebuie sa prepari deliciul italienesc? Rețeta de tiramisu fara cafea: se prepara in 15 minute Aproape toata lumea a gustat cel puțin o data…

- Trebuie sa recunoaștem ca prajiturile de casa sunt mereu cele mai gustoase, insa de foarte multe ori, ingredientele și modul de preparea al acestora, insa mai ales, timpul petrecut in bucatarie pentru realizarea deserturilor dau mari batai de cap gospodinelor. Cu toate acestea, atunci cand suntem pe…

- Cea mai simpla reteta de chec se prepara in doar cinci minute și include doar trei ingrediente ieftine și la indemana. Rezultatul este un desert rapid perfect pentru zilele de toamna, langa ceaiul sau cafeaua preferata.Cea mai simpla reteta de chec. Ingrediente250 g de biscuiți de ciocolata;250 ml lapte;8…

- Vladuț de la Neatza cu Razvan și Dani ne ofera cele mai bune sfaturi pentru rețete simple pentru micul dejun. De aceasta data, el ne arata cum se poate face cu ușurința un Chilli Cheesedog.

- Cum sa faci cea mai buna dulceața de lamaie? Rețeta este una foarte simpla pe care sa o faci la tine acasa fara prea mare efort. De ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare? Trebuie sa fii atent la multe detalii in timpul fierberii. Rețeta pentru dulceața de lamaie Romanii in special…

- Ceapa roșie murata este delicioasa și se prepara extrem de repede! Afla ca nu este nevoie sa mergi la restaurant pentru a te bucura de acest preparat senzațional, ci poți sa le demonstrezi celor dragi ca talentul tau in bucatarie te face sa incerci cele mai inedite rețete. Rețeta pentru ceapa roșie.…