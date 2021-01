Stiri pe aceeasi tema

- Compania Tarom anunța ca timp de doua zile suspenda zborurile de pe aeroporturile din Romania spre și dinspre Marea Britanie. Masura a intrat in vigoare și va duce la anularea zborului de luni București-Londra și retur. Masura a fost anunțata de Tarom. Citește și: Ciocnire USRPLUS-PNL! Dan…

- Romanii care nu au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit si doresc sa mearga in vizita la familie sau prieteni ori in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 30 septembrie 2021, data de la care calatoriile in aceasta tara vor fi posibile doar cu pasaportul,…

- Situația creata ca urmare masurilor luate la nivel european in vederea limitarii raspandirii infecției cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, cu consecințe asupra circulației de persoane și marfuri, este in atenția MAE, care este pregatit sa acorde sprijin cetațenilor romani afectați. In…

- Ultimele zboruri de la București spre Marea Britanie și retur. De luni, ora 19:00, toate cursele spre si dinspre Regatul Unit au fost suspendate Operatorii aerieni efectueaza luni noua zboruri pe ruta Otopeni-Londra si alte noua retur, pana la ora 19:00, cand toate cursele spre si dinspre Marea Britanie…

- Ambasada Romaniei la Londra lanseaza duminica, pe pagina sa de Facebook, un apel cetatenilor romani din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa mearga la vot la sectiile de votare libere si sa evite aglomerarea zonei Stratford din capitala si eventuale sanctiuni ale autoritatilor britanice,…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anunta ca difuzeaza in intregime, de Ziua Nationala, seria "Who is Romania", scrisa si prezentata de istoricul si realizatoarea britanica Tessa Dunlop pentru Institutul Cultural Roman din Londra, noteaza Agerpres. Vizualizate…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicata, avertizeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe din Romania.