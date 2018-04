TAROM vrea sa-si modernizeze sistemul IT

Stiri pe aceeasi tema

- Marturia cutremuratoare a jurnalistei Miriam Eugenia Soare care a detaliat chinul cumplit la care a supus-o sistemul de sanatate din Romania de cand a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, arata, din nou, ca sistemul de sanatate romanesc nu e in sprijinul pacientului ci parca impotriva acestuia.

- Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a transmis, luni, un mesaj la final de mandat, precizand ca, in cele sapte luni de mandat, a incercat sa elimine ce era nociv in sistemul educational. In locul lui a fost numit ministru Valentin Popa.

- Sesizarile depuse in ultimele luni la autoritați cu privire la presupuse activitați ilegale de exploatare a resurselor minerale in satele ce formeaza comuna Varadia de Mureș – despre care Jurnal Aradean și Aradon au mai scris in luna noiembrie – nu au ramas fara raspuns. Mai multe instituții au facut…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Inspector debutant – Primaria Comunei Potlogi, judetul Dambovita Inspector și consilier (3 posturi) – Institutia Prefectului – Judetul Dambovita Șofer Post-ul DAMBOVIȚA: Se organizeza concurs pentru 12 posturi in sistemul bugetar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire în functia de prim-ministru a Vioricai Dancila a putut fi auzit live miercuri si la postul de radio Europa FM. Numai ca pauzele de vorbire lungi ale presedintelui au declansat sistemul de siguranta al postului: s-a întrerupt, practic, emisia…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Primarul Mihai Chirica a inspectat joi lucrarile de modernizare a suprafetei de joc de la Sala Polivalenta, lucrari incepute la finele anului trecut. Conform graficului de lucrari, acestea ar trebui finalizate pe 25 ianuarie. Sistemul de pardoseala sportiva este din parchet masiv de artar, de tip Connor…