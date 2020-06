TAROM va opera de miercuri mai multe zboruri comerciale spre/dinspre Grecia

TAROM va opera, incepand de miercuri, 1 iulie, mai multe zboruri comerciale (operare fara restrictii) spre/dinspre Grecia, a anuntat compania pe pagina sa de Facebook. Astfel, vor fi operate zboruri spre/dinspre Atena in zilele de luni, miercuri, vineri si sambata, si Salonic joi si duminica. De asemenea, TAROM anunta ca, in urma deciziei Guvernului grec, incepand cu 1 iulie, toti pasagerii care aterizeaza pe oricare aeroport din Grecia au obligatia de a completa formularul The Passenger Locator Form (PLF) cu 48 de ore inainte de zborul de intrare in Grecia. Formularul poate fi descarcat de pe…