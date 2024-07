Stiri pe aceeasi tema

- TAROM suspenda zborurile catre Beirut din datele de 31 iulie și 1 august 2024, pe fondul agravarii tensiunilor din Orientul Mijlociu și in urma alertei emise de Ministerul Afacerilor Externe de a evita orice calatorie in aceasta regiune. “Pe fondul agravarii tensiunilor din Orientul Mijlociu și in urma…

- Pasagerii sunt sfatuiti sa contacteze TAROM pentru a reprograma calatoria sau a solicita rambursarea pretului biletului, dupa ce compania a anunțat ca suspenda zborurile catre Beirut de miercuri, 30 iulie si joi, 1 august, in contextul agravarii tensiunilor din Orientul Mijlociu, relateaza News.ro.„Pe…

- Compania TAROM suspenda zborurile catre Beirut de miercuri si joi, in contextul agravarii tensiunilor din Orientul Mijlociu si in urma alertei emise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de a evita orice calatorie in aceasta regiune, anunța News.ro. Pasagerii sunt sfatuiti sa contacteze compania pentru…

- TAROM suspenda zborurile catre Beirut de miercuri si joi, in contextul agravarii tensiunilor din Orientul Mijlociu si in urma alertei emise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de a evita orice calatorie in aceasta regiune. Pasagerii sunt sfatuiti sa contacteze compania pentru a reprograma calatoria…

- B1.ro Compania TAROM a inregistrat, momentan, 600 de solicitari pentru despagubire in urma anularii zborurilor din 8 iulie. Cu toate acestea, majoritatea (90%) prezinta in mod incomplet datele necesare pentru initierea platilor, informeaza operatorul aerian care subliniaza, astfel, ca este foarte importanta…

- Compania TAROM a incheiat un acord cu personalul navigant pentru derularea operatiunilor de zbor in regim normal, astfel incat marti dimineata toate zborurile regulate, atat pe rute interne, cat si externe, se desfasoara conform programarilor de zbor, informeaza operatorul aerian national. ‘Compania…

- Compania TAROM ofera mai multe variante de compensare, in funcție de modul in care au fost afectați pasagerii. Astfel, sumele oferite ca despagubire pornesc de l a250 de euro și pot ajunge la 600.DistantaValoarea compensatiei acordate sub forma de voucher electronic*Valoarea compensatiei acordata sub…

- Compania TAROM a anuntat luni anularea a 10 curse ”din cauza indisponibilitatii temporare a membrilor echipajului de zbor”, dupa ce initial anuntase ca trei curse sunt anulate, pe rutele Beirut, Cairo, Amman, insa multe alte curse catre destinatii interne sau catre destinatii din Europa figurau ca anulate.…