TAROM suspendă zborurile București-Istanbul TAROM a anunțat, sambata, ca suspenda zborurile București – Istanbul din 30 martie pana pe 30 aprilie, ca urmare a restricțiilor impuse de autoritați pentru limitarea pandemiei de COVID-19. “Va rugam sa reprogramați calatoriile pentru date viitoare, puteți face acest lucru fara taxe de modificare sau puteți solicita rambursarea sumelor platite, contactand agentul emitent sau The post TAROM suspenda zborurile București-Istanbul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

