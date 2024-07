Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile TAROM de miercuri si joi catre si dinspre Beirut au fost suspendate, pe fondul agravarii tensiunilor din Orientul Mijlociu si in urma alertei emise de Ministerul Afacerilor Externe de a evita orice calatorie in aceasta regiune, a anuntat operatorul aerian national. ‘Pe fondul agravarii tensiunilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani sa evite calatoriile in Liban, iar celor care se afla deja acolo, mai ales in partea sudica a acestui stat, sa paraseasca imediat regiunea, transmite Agerpres. ???? BREAKING Flights being cancelled out of Lebanon as chaos breaks out at…