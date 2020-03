TAROM suspenda de joi zborurile catre si dinspre Madrid si Barcelona Compania TAROM suspenda, incepand de joi, operarea curselor catre si dinspre Madrid si Barcelona, pasagerii putand reprograma calatoriile pentru date ulterioare, fara penalizari.



"Dragi pasageri, vom suplimenta capacitatea pentru zborurile din 18 martie, pe relatia Barcelona - Bucuresti, pentru a aduce cat mai multi dintre dumneavoastra acasa. Din 19 martie, zborurile pe rutele Bucuresti - Madrid/Barcelona vor fi suspendate, conform restrictiilor impuse de autoritatile romane, pentru limitarea pandemiei COVID-19. Calatoriile viitoare pot fi reprogramate fara taxe de modificare sau puteti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

