Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Boeing si operatorul aerian Tarom din Romania au ajuns luni la un acord in vederea achizitionarii a cinci aeronave 737 MAX 8 si incheierea unui contract de leasing pentru doua avioane 737-800, scrie Reuters. O parte dintre aeronave vor fi livrate în jurul anului 2023, a precizat…

- Grupul american Boeing si operatorul aerian Tarom din Romania au ajuns luni la un acord in vederea achizitionarii a cinci aeronave 737 MAX 8 si incheierea unui contract de leasing pentru doua avioane 737-800, transmite Reuters, preluata de Agerpres. O parte dintre aeronave vor fi livrate în jurul…

- Tarom analizeaza deschiderea unor noi rute de zbor in urmatoarele luni si anunta investitii in dezvoltarea flotei. Directorul general al companiei, Werner Wolff, a declarat ca Tarom va lansa curse directe spre Odesa, Tbilisi, Baku si Erevan, pana la toamna, cel mai probabil, si poarta negocieri avansate…

- Tarom analizeaza deschiderea unor noi rute de zbor in urmatoarele luni si anunta investitii in dezvoltarea flotei. Directorul general al companiei, Werner Wolff, a declarat într-un interviu pentru News.ro că Tarom va lansa curse directe spre Odesa, Tbilisi, Baku şi Erevan, până…

- TAROM analizeaza deschiderea unor noi rute de zbor in urmatoarele luni si anunta investitii in dezvoltarea flotei. Directorul general al companiei, Werner Wolff, a declarat intr-un interviu ca TAROM va lansa curse directe spre Odesa, Tbilisi, Baku si Erevan, pana la toamna, cel mai probabil.…

- Numarul pasagerilor companiei Tarom a crescut cu 22% in primul trimestru, rata de incarcare a avioanelor a urcat cu peste 11% si este primul an in care exista o perspectiva reala de a reveni pe profit, dupa 10 ani de pierderi, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, potrivit Agerpres.…

- "TAROM a pregatit șase rute noi catre destinații cerute de pasagerii din România. Avem doua obiective. În primul rând vrem sa raspundem cerințelor pieței naționale, oferind zboruri eficiente catre Europa din Timișoara, Cluj, Sibiu sau Constanța. În al doilea rând,…

- TAROM isi dezvolta portofoliul de rute incepand de la 1 iulie 2018 si lanseaza o serie de noi curse: Timisoara - Paris, Timisoara - Stuttgart, Cluj - Paris, Sibiu - Stuttgart, Chisinau - Timisoara si Constanta - Chisinau. "Am tintit atingerea unor destinatii cu potential pentru pasagerii romani din…