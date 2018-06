Stiri pe aceeasi tema

- "TAROM a pregatit șase rute noi catre destinații cerute de pasagerii din România. Avem doua obiective. În primul rând vrem sa raspundem cerințelor pieței naționale, oferind zboruri eficiente catre Europa din Timișoara, Cluj, Sibiu sau Constanța. În al doilea rând,…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 26 aprilie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Theo Wolters, solista fiind violonista Cristina Anghelescu. In program: Johannes Brahms – Concert pentru vioara in Re…

- CFR Calatori a anunțat ca, de Paște, capacitatea de transport va fi adaptata in funcție de dinamica traficului de pasageri, in special, pe cele mai cerute destinații: Brașov, Sibiu, Cluj, Constanța, Iași, Satu Mare, Timișoara și Vatra Dornei....

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, a raportat in 2017 o cifra de afaceri de peste 19,8 milioane de euro, in creștere cu 21% fața de anul precedent și investiții in tehnologie și software de 2 milioane de euro. Compania se menține…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un nou concert simfonic sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Matei Pop, avandu-l ca solist pe Razvan Dragnea (pian). In program: Ludwig van Beethoven - Uvertura la Coriolan, op.…