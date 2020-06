Tarom reia, din 1 iulie, zborurile comerciale fără restricții, spre Grecia Tarom reia, din 1 iulie, zborurile comerciale fara restricții, spre Grecia Compania de stat Tarom a anunțat ca, din 1 iulie, va opera mai multe zboruri comerciale, fara restrictii, spre și dinspre Grecia. Astfel, spre capitala Atena vor fi patru frecvențe săptămânale (luni, miercuri, vineri și sâmbătă), iar spre Salonic vor fi disponibile două zboruri să săptămânale (joi și duminică). Rezervările se fac pe site-ul www.tarom.ro. Compania sfătuiește călătorii care vor să modifice rezervările… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

