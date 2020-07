TAROM reia de vineri operarea intre Bucuresti si Roma (Aeroportul Fiumicino), cu 2 zboruri saptamanale, in zilele de luni si vineri, a anuntat compania pe pagina sa de Facebook. Programul de operare este urmatorul: RO 403 - decolare de la Bucuresti la ora 9:45, aterizare la Roma la ora 10:55, RO404 - decolare de la Roma la ora 11:45, aterizare la Bucuresti la ora 15:00. "Bagajele de mana trebuie sa fie depozitate sub scaunul din fata fiecarui pasager, conform reglementarilor emise de autoritatile din Italia. Masca chirurgicala trebuie purtata in permanenta de la intrarea in aeroportul de plecare…