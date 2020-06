TAROM, raportul dezastrului. Cine răspunde? Un raport al Corpului de control al fostului premier al Romaniei, intocmit anul trecut, arata nereguli grave și fapte penale ale celor aflați la conducerea TAROM, care au dus la prabușirea financiara a companiei. Pana acum insa nimeni nu a fost tras la raspundere, semn ca devalizarea companiilor de stat nu este o prioritate pentru […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Corpului de control al premierului la compania de stat CFR SA care aa vizat perioada guvernarii PSD 2017 – 2019 arata cum guvernul PSD a provocat, prin managerii impuși, o scadere a indicatorilor financiari ai companiei. Sub conducerea miniștrilor Razvan Cuc, Felix Stroe, Lucian Șova și…

- In timp ce guvernanții manifesta un optimism absolut stupefiant, raportul pe date statistice arata o alunecare in hau a economiei romanești. Cifrele catastrofale din luna martie, cand jumatate de luna nu se inchisese inca totul, anunța un tablou apocaliptic al dezastrului. Institutul Național de Statistica…

- Premierul Ludovic Orban a indicat in ședința de joi dupa-amiaza ca luni va trimite Parlamentului raportul privind masurile luate de Guvern in perioada starii de urgenta. El a solicitat fiecarui ministru sa transmita pana vineri masurile sectoriale.

- Banca Naționala a României (BNR) a comunicat luni datele privind dinamica indicatorilor monetari în martie și pe primul trimestru al anului curent. ”Se confirma continuarea tendinței de creștere a depozitelor neguvernamentale cu un ritm mai puternic fața de creditul neguvernamental,…

- Arabia Saudita a executat anul trecut 184 de persoane - un numar record pentru regatul peninsulei arabe - în ciuda unei scaderi a execuțiilor la nivel mondial, potrivit organizatiei Amnesty International, citate de BBC.Numarul execuțiilor s-a dublat și în Irak, unde au fost condamnati…

- Noul coronavirus rezista pana la trei ore pe unele suprafețe cum ar fi șervețelele, dar poate sa ramana zile intregi pe bancnote, metal si plastic, potrivit cercetatorilor de la Universitatea din Hong Kong. De asemenea, acesta poate sa reziste pe suprafețele din oțel inoxidabil și plastic pana la patru…

- Italia a avut 24 de ore ingrozitoare in lupta cu coronavirusul. 743 de persoane și-au pierdut viața, iar 5.249 de noi cazuri au fost confirmate. Italienii pareau sa fi reușit sa stapaneasca furia coronavirusului. In ultimele doua zile au inregistrat mai puține decese in comparație cu varful de sambata,…

- daca lideri și angajații ar avea aceeași viziune in privința egalitații de gen Profiturile globale ale companiilor s-ar majora cu 3,7 trilioane de dolari daca decalajul privind egalitatea de gen ar fi redus la jumatate, conform unui nou raport Accenture. Raportul “Getting to Equal 2020: The Hidden…