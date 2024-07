TAROM, radiografia unui dezastru așteptat Din cauza „indisponibilitații temporare a membrilor echipajului de zbor”, mai multe curse TAROM au fost anulate astazi, lasand pasagerii blocați și afectand grav imaginea companiei. TAROM, mandria noastra naționala, este bolnava, este o companie aflata la marginea prapastiei, ținuta pe perfuzii, cu diverse ajutoare de stat. TAROM este o companie aflata de 16 ani […] The post TAROM, radiografia unui dezastru așteptat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM atrage atenția utilizatorilor de telefonie și internet mobil, care au planificat vacanțe in strainatate, sa verifice condițiile de utilizare a serviciilor de roaming, in special daca destinația este in stat din afara Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, utilizatorii trebuie sa fie atenți…

- Noul Consiliu de Administrație este similar cu cel precedent, cu excepția unei singure persoane. Procesul de selecție pentru conducerea companiei a durat mai mult de un an conform legii guvernarii corporatiste, iar AGA a autorizat conducerea sa semneze contractul de vanzare a sloturilor de la Heathrow…

- Situația este cat se poate de critica pe un șantier celebru din Romania, unde aproape toți angajații vor intra in șomaj tehnic. Din primele informații trimise de cei de la conducere, nu exista fonduri suficiente pentru asigurarea salariilor, avand in vedere ca nu au proiecte de lucrari in curs de desfașurare.…

- Un avion tip Boeing 737-300 aparținand companiei TransAir Senegal a fost implicat, miercuri, intr-un grav incident pe aeroportul Aeroportul International Blaise Diagne din Dakar. Aparatul de zbor a depașit pista la decolare, iar accidentul s-a soldat cu 11 raniți. Potrivit site-ului de specialitate…

- Un proiect de hotarare de guvern propune modul cum va fi ajutata compania Tarom. O parte din bani vor veni de la Fondul de rezerva, numit și bugetul paralel al Executivului. In conformitate cu dispozițiile art. 201 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997, Ministerul Transporturilor propune adoptarea…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, pentru compania TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei), in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. ”Ajutorul de restructurare acordat de Romania…

- Ajutorul de stat pentru TAROM a primit avizul Comisiei Europene, potrivit unor surse guvernamentale, marcand un pas semnificativ in procesul de restructurare al companiei aeriene de stat. Comisia Europeana a avizat deja ajutorul de stat pentru compania de stat TAROM, conform unor surse guvernamentale…

- Prof. univ. dr. Dorel Sandesc, managerul Spitalului Județean de Urgența Timișoara, avertizeaza ca spitalele, in special cele mari, sunt amenințate de o criza majora. Și prezinta, in exclusivitate pentru Puterea.ro., de ce Casa de Asigurari de Sanatate trebuie sa treaca rapid la un sistem de finanțare…