TAROM prelungeste perioada in care poti cumpara bilete cu preturi la 139 de euro

TAROM prelungeste perioada in care poti cumpara bilete cu preturi…

TAROM continua campania "Dor de Europa" si pune in vanzare, in perioada 3-7 august, bilete cu preturi de 139 de euro dus-intors, informeaza vineri compania.



Biletele de avion la pretul de 139 euro, cu toate taxele incluse, sunt valabile pe zborurile intre Bucuresti si Belgrad, Stockholm, Barcelona, Londra, Praga, respectiv Iasi-Luton.



Perioada de calatorie pentru aceasta campanie, pe cursele operate de TAROM, este valabila pentru deplasarile in perioada 15 septembrie - 30 noiembrie 2018 (data ultimului retur).



Toti pasagerii beneficiaza gratuit de transport al bagajului…