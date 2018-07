TAROM intentioneaza sa lanseze in sezonul toamna-iarna o cursa catre Berlin, aceasta fiind a cincea destinatie pe care operatorul national aerian o va opera intre Romania si Germania.



"Suntem in analiza si dorim sa lansam cat mai curand cursa spre Berlin. Berlinul este pentru TAROM una dintre tintele pe care ni le-am propus inca de la inceputul anului, dar, pentru ca nu am avut posibilitatea sa ne prezentam cu aeronave care sa poata suplimenta aceasta cursa, am impins-o catre sezonul de toamna-iarna. Incercam sa vedem - sau cel putin planuim sa conectam capitala germana de capitala…