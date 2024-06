TAROM a anunțat ca va introduce doua zboruri speciale pentru suporterii care doresc sa mearga la meciul Romania-Slovacia de pe stadionul din Frankfurt pe 26 iunie, transmite compania printr-un comunicat. Zborul special TAROM RO1301 va decola de la Aeroportul Otopeni la ora 8:50, in dimineața zilei de 26 iunie, și va ateriza la Frankfurt la […] The post TAROM introduce zboruri speciale București – Frankfurt pentru meciul decisiv al Romaniei in grupa appeared first on Puterea.ro .