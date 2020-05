Stiri pe aceeasi tema

- Compania Tarom introduce zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur, in data de 26 mai 2020, dar acestea vor fi operate in conditii speciale instituite de starea de alerta, a anuntat, sambata, operatorul aerian pe pagina sa de Facebook.Dinspre Italia spre Romania vor fi acceptati doar cetatenii…

- Tarom zboruri de repatriere pentru romanii din Italia. Cat costa biletele și cine poate calatori Operatorul de stat Tarom a anuntat ca va efectuta in 26 mai zboruri de la Bucuresti spre Roma si Milano si retur, pentru repatrierea cetațenilor romani și italieni care vor sa se intoarca in țara de origine.…

- Transportatorul aerian national a anuntat sambata ca va introduce pe 26 mai zboruri de la Bucuresti spre Roma si Milano si retur si pot calatori doar cetatenii straini si cetatenii romani care respecta conditiile impuse prin instituirea starii de alerta.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a explicat in ce condiții au putut sa-și cumpere bilete, dat fiind ca de doua luni de zile zborurile sunt suspendate, dar și de ce mulți dintre ei au fost opriți la sol. „O sa va spun urmatorul lucru, noi, prin reglementarile aduse in atenția opiniei publice…

- La solicitarea romanilor care sunt in situații speciale in Regatul Spaniol, autoritațile romane au organizat incepand de astazi o serie de 5 curse charter intre Romania și Spania la Madrid, Barcelona și Malaga, cu plecari și reveniri in București.

- Operatorul aerian național TAROM anunța ca face astazi doua zboruri de la București in Spania, cu aterizare pe aeroporturile din Madrid și Barcelona. Compania precizeaza ca aceste curse vor fi disponibile doar pentru cetațenii romani cu rezidența valida și pentru cetațenii spanioli, din cauza restricțiilor…

- TAROM efectueaza doua zboruri din Bucuresti catre Spania Foto gov.ro Operatorul aerian național TAROM anunța ca face joi doua zboruri de la București în Spania, cu aterizare pe aeroporturile din Madrid și Barcelona. Compania precizeaza ca aceste curse vor fi disponibile doar pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe a inlesnit repatrierea a 330 de romani din Spania, asigurata cu doua curse aeriene, dinspre Barcelona și dinspre Madrid, operate de o companie privata. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul zilei de astazi a fost facilitata revenirea in țara a 330 de cetațeni…