Tarom introduce, miercuri, un zbor Bucuresti-Paris, in condiții speciale. Cine poate calatori și cat costa biletul Compania aeriana nationala Tarom opereaza miercuri un zbor Bucuresti-Paris si retur, precizand ca zborurile sunt operate in conditii speciale. "Dragi pasageri, la solicitarea dumneavoastră, am introdus următoarele zboruri spre şi dinspre Paris, data de călătorie 27 mai, Bucureşti - Paris, tarif 220 euro, toate taxele incluse, precum şi un bagaj de mână de 10 kg şi un bagaj de cală de 23 kg; Paris - Bucureşti, tarif 220 euro,…