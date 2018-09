Compania Tarom va incheia sezonul de vara pe plus in conditiile in care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile au crescut cu peste 25%. "Trei luni consecutive pe plus la Tarom. Suntem pe drumul cel bun. Suntem conştienţi de rezultatele pozitive obţinute de Tarom. Am reuşit să reducem la jumătate ce s-a pierdut în 2017, asta în condiţiile în care preţul combustibilului a crescut exponenţial. Tarom a demonstrat în acest an că este o companie puternică…