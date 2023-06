Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana TAROM estimeaza pentru 2023 pierderi de 62,4 milioane lei, in scadere fața de anul trecut, si venituri totale de 2 miliarde de lei, iar intr-un scenariu pesimist, anul in care rutele ajung profitabile va fi 2027, scrie news.ro, care citeaza proiectul de ordin pentru aprobarea bugetului…

- Președintele Asociației Brokerilor, Dan Viorel Paul, inregistreaza cifre ridicole cu firma sa, Finaco Securities, cu care merge an de an in pierdere. Compania reprezentantului brokerilor din Romania gestioneaza investiții doar pentru un mic grup de prieteni și cu insucces. Potrivit datelor de pe site-ul…

- Producatorul de prefabricate din beton armat si precomprimat Prebet (simbol bursier PREB), cu sediul in Aiud, judetul Alba, a anuntat un profit de un milion de lei in primul trimestru din 2023, de la o pierdere neta de 9,1 milioane de lei in ianuarie-martie 2022. Veniturile totale s-au majorat cu 15%…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a declansat procedura de recrutare si selectie de candidati pentru nominalizarea in vederea numirii membrilor Consiliului de Administratie al companiei TAROM, informeaza AGERPRES . Potrivit unui anunt publicat joi pe site-ul MTI , procesul de recrutare…

- Serviciile companiilor aeriene lasa de dorit, mai ales in ultima perioada, avand in vedere ultimii ani pandemici. Din pacate, restricțiile de calatorie au lasat urme adanci in bugetele companiilor aeriene, iar acest lucru este resimțit inclusiv de clienți, care sunt victimele unor intarzieri și a unor…

- „Atributiile unui ministru in ceea ce priveste o companie care deja a facut, conform unei borne din PNRR, selectia Consiliului de Administratie pe 109. Si singura atributie pe care o are un ministru in acest moment si am facut-o si asta e o informatie in premiera este sa cer Adunarii Generale a Actionarilor,…

- ”Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza vanzari de 72,9 milioane de lei in anul 2022, o crestere de 7% comparativ cu 2021 si o pierdere neta de 1,9 milioane de lei fata de un profit net de 1,8 milioane de lei in anul…