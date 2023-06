Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul aerian național Tarom estimeaza pierderi de 62,4 milioane lei in acest an si venituri totale de 2 miliarde lei. Potrivit celui mai realist scenariu, 2024 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, iar scenariul pesimist arata ca anul 2027 ar fi anul in care rutele ajung profitabile,…

- Compania aeriana TAROM estimeaza pentru 2023 pierderi de 62,4 milioane lei, in scadere fața de anul trecut, si venituri totale de 2 miliarde de lei, iar salariul mediu al unui angajat este 2.120 de euro, conform proiectului de ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al TAROM, pus…

- Compania Tarom estimeaza pierderi de 62,4 milioane lei in acest an si venituri totale de 2 miliarde lei. Conform celui mai realist scenariu, anul 2024 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, iar scenariul pesimist arata ca anul 2027 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, arata proiectul de…

- Compania aeriana TAROM estimeaza pentru 2023 pierderi de 62,4 milioane lei, in scadere fața de anul trecut, si venituri totale de 2 miliarde de lei, iar intr-un scenariu pesimist, anul in care rutele ajung profitabile va fi 2027, scrie news.ro, care citeaza proiectul de ordin pentru aprobarea bugetului…

- Compania naționala de transport aerian TAROM continua sa acumuleze pierderi insa angajații au parte de creșteri de salarii peste maximul inflației atins in ultimele luni. Pierderea bruta estimata a TAROM pentru acest an este de 62,4 milioane de lei, in scadere cu 28,79%, fața de 2022, conform unui proiect…

- Dupa o pierdere de 1,1 milioane de lei in anul 2021, compania ieseana Gemini CAD Systems, fondata de Traian Luca, a trecut din nou pe profit anul trecut, dar la afaceri in 2022 mai mici cu aproximativ 15- comparativ cu exercitiul financiar precedent, conform datelor din situatia financiara depusa la…

- Constructorul Frasinul a raportat venituri de peste 250 de milioane de lei pentru 2022, in creștere cu 32,6% fața de anul anterior. Potrivit ZF.ro , constructorul Frasinul a raportat pentru anul trecut o cifra de afaceri de peste 250 de milioane de lei. Aceasta este in creștere cu 32,6% fața de anul…

- La Bihor, cea mai profitabila firma este Liciuchiciu Web Design SRL, care a obținut in 2021 un profit net de 496 milioane lei, scrie evz.ro. Firma are un singur angajat si surclaseaza Compania de Apa Oradea, cu un profit net de 58 milioane lei, dar și firma Purem Oradea – profit net 51 milioane lei.…