Tarom estimează că va reveni pe profit în 2024 Anunțul reprezentanților Tarom Compania aeriana Tarom estimeaza ca va inregistra un profit net de 278 milioane lei, de la pierderi de 99,4 milioane lei in 2023, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an , transmite Economedia. Compania transmite ca profitul prognozat pentru acest an ar urma sa acopere parțial din pierderile provenite din anii precedenți, iar plațile restante ar urma sa scada de la valoarea preliminata/realizata in anul 2023 de 340 milioane lei la valoarea estimata de 115 milioane lei la finalul anului 2024. Potrivit bugetului, sursele de finanțare a investițiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana naționala Tarom estimeaza un profit net de 278,53 milioane de lei in acest an, fața de pierderi de 99,47 milioane de lei in 2023. Ultima data cand Tarom a inregistrat profit a fost in 2007, conform datelor Ministerului de Finanțe, a relatat news.ro. In document se precizeaza ca Tarom…

- Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a scos la licitație in SICAP un contract-cadru cu o valoare maximal de 2,7 miliarde lei pentru achiziția de benzina și motorina pentru 2.400 de autoritați și instituții de stat, ministere, tribunal, inclusiv unitați aferente autoritaților locale, din toate…

- Premierul britanic Rishi Sunak va anunta la summitul G7 din Italia un nou ajutor bilateral de "pana la 242 de milioane de lire sterline" (286,5 milioane de euro) pentru a sprijini Ucraina, a anuntat miercuri seara Downing Street, scrie news.ro.

- Candva cantareața, prezentatoare de televiziune, Rocsana Marcu este in culmea fericirii profesionale ca agent imobiliar in Dubai. Lauda ca a vandut 2 ”sky villa” cu 5 milioane de euro. Dupa o cariera de 25 de ani pe scenele muzicale și in fața camerelor de filmat, Rocsana a decis sa se retraga din…

- Nu e o veste buna! Volcafe Ltd., unul dintre cei mai mari traderi mondiali de cafea, se asteapta la o situatie fara precedent in care lumea se va confrunta cu al patrulea an consecutiv de deficit de boabe de cafea robusta, soiul utilizat in cafeaua instant, in conditiile in care Vietnam, principalul…

- Guvernul a validat in ședința de joi, 23 mai, un ajutor de stat pentru TAROM de aproape 100 milioane de euro, dupa ce a obținut acordul Comisie Europene. Premierul Marcel Ciolacu a adaugat ca acum compania are toate condițiile pentru a devenit la fel de eficienta financiar ca alte companii aeriene.…

- ”Validam azi ajutorul de stat pentru compania TAROM, de aproape 100 de milioane de euro”, a anuntat premierul in sedinta de Guvern. ”Avem deja acordul Comisiei Europene, exista acum toate conditiile ca TAROM sa ia masurile necesare pentru a deveni la fel de eficienta precum competitorii sai”, a mai…

- A murit din cauza turbulențelor! Un om a murit și cel puțin 30 au fost raniți intr-o cursa Londra – Singapore a companiei Singapore Airlines care a intalnit un front de turbulențe severe, cu o ora și 30 minute inainte de a ajunge la destinație. Dupa ce avionul a pierdut 1.800 de metri altitudine, piloții…