TAROM. Dan Șova: ''Cel mai greu lucru care se petrece astăzi'' "Eu spun ca nu este lucrul cel mai greu sa semnezi contracte, lucrul cel mai greu care astazi se petrece la TAROM este ca a crescut gradul de incarcare al aeronavelor cu 22%. Nu se poate altfel, fara grad de incarcare. Isi fac propriul sistem de ticketing. Au crescut veniturile, au licitatii. Azi au un contract cu o firma care pentru orice rezervare platesc comision de 5 euro sau in jur de 5 euro comision, chiar daca acea rezervare este anulata fara preturi suplimentare. Eu am si intrebat pe manager, ma mir cum a rezistat TAROM pana acum, ca nu i-a bagat cineva in faliment", a spus Sova, la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

