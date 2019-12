TAROM cumpără nouă avioane noi Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- A fost semnat contractul de leasing pentru achizitia a noua avioane noi ATR 72-600, cu 72 de locuri, Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si…

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- Gigantul aerian Emirates a anuntat luni ca a plasat o comanda ferma pentru 50 de avioane Airbus A350, la un pret de catalog de 16 miliarde de euro, transmit Reuters si Bloomberg, relateaza Agerpres.Citește și: ALERTA Euro a EXPLODAT din nou: leul, la un nou MINIM istoric Grupul aeronautic…

- Fosta sefa a Tarom, Madalina Mezei, ar fi acordat un avans de 900.000 de euro pentru achizitia a noua avioane ATR fara contract, doar in baza unui memorandum, a afirmat, miercuri, noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, care a subliniat importanta restucturarii urgente a acestei companii.In…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca a avut informatii ca ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, i-a solicitat directorului TAROM sa tina la sol avioane pentru ca parlamentarii...