TAROM cumpără noi avioane. Cum arată primul ATR 72, folosit pentru curse In total vor fi 9 avioane noi, iar primul, un ATR 72 , a aterizat marți pe aeroportul Henri Coanda. Au fost cumparate in leasing operational pe 10 ani si reprezinta o incercare a companiei nationale de a face fata concurentei pentru a reduce pierderile tot mai mari. Avionul ATR 72-600 a avut parte de o primire speciala pe aeroportul Henri Coanda. Dupa ce a trecut pe sub doua jeturi de apa, a intrat in hangarul Tarom sub privirile zecilor de angajati si reprezentanti din ministerul Transporturilor. Avionul va fi botezat George Valentin Bibescu, in memoria pilotului roman din perioada interbelica.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

