Stiri pe aceeasi tema

- TAROM lanseaza o noua serie de oferte speciale la prețuri incepand de la 199 euro TAROM lanseaza o noua serie de oferte speciale pentru zboruri in lunile de toamna, la preturi incepand de la 199 euro, informeaza compania printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES. Oferta este valabila in perioada 28…

- AnimaWings, companie 100% romaneasca detinuta de actionarii Christian Tour - fratii Cristian si Marius Pandel - va fi o companie nationala si va opera atat curse interne, cat si internationale, dar nu va concura transportatorul aerian national Tarom. AnimaWings opereaza in prezent doua aeronave Airbus…

- Cele doua avioane care s-au ciocnit ar fi Yakovlev Yak-52, un model de avion de antrenament si acrobatie.Potrivit martorilor la accident citati de presa portugheza, cele sase aeronave faceau parte dintr-o patrula de acrobatie aeriana numita „Yak Stars”, prezentata de organizatorii spectacolului aerian…

- O companie aeriana celebra se retrage de pe aeroportul din Iași. Decizia este una surprinzatoare, avand in vedere ca vine dupa doar o luna de la primul zbor. De ce s-a ajuns la incheierea contractului și cand va avea loc ultimul zbor. O companie aeriana se retrage de pe aeroportul din Iași Directorul…

- In perioada13-17 mai 2024, structuri din cadrul Forțelor Terestrevor desfașura exerciții tactice in teren cu trupe și tehnica blindata. Activitațile vor avea loc in facilitațile de instruire din proximitatea Municipiului Sfantu Gheorghe și au ca scop antrenarea militarilor in desfașurarea acțiunilor…

- Estonia a acuzat Rusia de incalcarea reglementarilor privind spatiul aerian international prin interferarea cu semnalul GPS, ministrul de externe de la Tallinn anunțand ca va aborda problema cu partenerii din NATO si din Uniunea Europeana.

- Trei aeronave F-16 Fighting Falcon achizitionate de Romania de la Regatul Norvegiei au aterizat, astazi, la Baza 71 Aeriana “General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii, urmand sa intre in dotarea Escadrilei 48 Vanatoare, a informat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit unui comunicat al MApN…

- Lufthansa iși suspenda pentru o perioada zborurile catre și dinspre Tel Aviv in Israel, precum și zborurile catre Amman in Iordania și Erbil in Kurdistanul irakian. Dupa atacul fara precedent al Iranului asupra Israelului de simbata-seara, compania aeriana germana „monitorizeaza in mod constant situația…