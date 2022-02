”Dragi pasageri, va informam faptul ca Republica Moldova si-a inchis spatiul aerian incepand de astazi, 24 februarie 2022, ora 12:02, avand in vedere situatia de conflict din regiune. In acest sens, TAROM suspenda operarea zborurilor spre/dinspre Chisinau, incepand de astazi (zborurile RO201, RO202, RO207, RO208, RO209 si RO210)”, a transmis compania aeriana pe Facebook. Pasagerii care au achizitionat bilete de calatorie spre/dinspre Chisinau sunt rugati sa contacteze TAROM Call Center, la numerele de telefon (+4) 021.9978 sau (+4) 0371.529.000 de luni pana duminica, in intervalul orar 08:00-22:00…