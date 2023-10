Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air anunta ca a anulat zborurile spre si dinspre Tel Aviz de duminica, pasagerilor fiindu-le oferite optiuni pentrru reprogramare sau rambursare, precum si pentru cazare.„Ca urmare a situatiei din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv de duminica, 8 octombrie.…

- ”Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti, in aceasta seara – noaptea 7-8 octombrie 2023, cu zborul RO1156 care va opera la ora 00.05 (ora Israel) in data de 08 octombrie 2023”, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a companiei. Pentru achizitionarea biletelor,…

- Compania aeriana HiSky a deschis o linie directa regulata intre orașele București și Chișinau, cu o frecvența de trei zboruri pe saptamana. Zborurile intre cele doua capitale sunt programate in fiecare zi de luni, miercuri și vineri. Zborurile sunt operate cu una dintre aeronavele din familia Airbus…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca va inchide baza de la Suceava, incepand cu 28 octombrie, dar va continua sa opereze zboruri de pe aeroportul din localitate, spre Londra Luton, Roma, Milano Malpensa, Dortmund si Memmingen, in timp ce alte cinci curse vor fi transferate pe aeroportul din Iasi.

- Compania aeriana romaneasca HiSky anunța ca va lansa operarea de zboruri comerciale regulate de pe Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara spre Aeroportul din Tel Aviv (Israel). HiSky va inaugura la inceputul acestei toamne zborurile comerciale regulate. Potrivit reprezentanților biroului de comunicare…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca a anulat toate zborurile programate in luna octombrie pe ruta Cluj-Napoca – Abu Dhabi, cursele urmand a fi reluate in noiembrie. Anunțul vine in contextul in care compania informase saptamana trecuta anularea mai multe zboruri, ca urmare a necesitații unor verificari…

- Compania TAROM anunța deschiderea de curse noi catre Cluj-Napoca, special destinate fanilor UNTOLD. Incepand de astazi, festivalierii pot sa-și rezerve bilete pentru cursa RO645 cu plecare din București pe data de 2 august, la ora 17:10, și retur din Cluj-Napoca pe data de 7 august, la ora 20:05. ”Pentru…

- ”Compania aeriana HiSky continua sa depaseasca recorduri in rata de crestere a numarului de pasageri. 537.000 de persoane au zburat cu HiSky in 2023, conform datelor de trafic, raportate la jumatatea anului. Prin comparatie, in primele sase luni ale anului anterior, compania inregistra un numar de 194.000…