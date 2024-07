TAROM anulează zborurile spre Cairo, Amman și Beirut, de luni Compania TAROM anunța anularea zborurilor catre și dinspre Cairo, Amman și Beirut din data de 8 iulie 2024, din cauza indisponibilitații temporare a membrilor echipajului de zbor, anunța compania intr-un comunicat de presa. ”In conformitate cu reglementarile internaționale de aviație și politicile interne stricte privind siguranța zborurilor, fiecare dintre cursele respective a fost anulata deoarece un membru din echipajul fiecarei aeronave s-a declarat “inapt de zbor”, fiind in imposibilitatea restabilirii planului de zbor intr-un timp atat de scurt. Deciziile individuale ale piloților au fost… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

