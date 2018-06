Stiri pe aceeasi tema

- Scheletul unui dinozaur a fost vandut la o licitație din Paris pentru suma de 2,3 milioane de dolari. Oasele ar fi aparținut unei specii carnivore, ating 9 metri lungime și au fost descoperite in 2013, in timpul unor sapaturi in Wyoming, Statele Unite.

- Mariah Carey si-a vandut inelul de logodna de 13,2 milioane de dolari primit de la James Packer pentru 2,78 de milioane de dolari, potrivit contactmusic.com. Cantareata s-a despartit de miliardarul australian in octombrie 2016, la doar cateva luni de la logodna, iar acum a decis sa taie orice legatura…

- Versaiiles de Manhattan”, fosta primarie din partea superioara de Est a Manhattanului, este pe piata imobiliarelor din 2003. Cel mai mare pret al acesteia a fost de 35 de milioane de dolari, iar acum este listata cu pretul de 19,75 milioane de dolari, scrie Business Insider. Cu preturi mari…

- Diamantrul albastru, cu o istorie regala de 300 de ani, Farnese Blue, a fost vandut la licitație cu 6,7 milioane de dolari, suma care a intrecut estimarile de circa 3.5-5 milioane ale licitanților, transmite Euronews.

- Un diamant albastru celebru, intitulat "Farnese Blue", care a facut parte timp de peste 300 de ani din colectiile mai multor familii regale europene, a fost vandut cu 6,7 milioane de franci elvetieni (6,7 milioane...

- Learning Machine, startup-ul care a dezvoltat impreuna cu Massachusetts Institute of Technology (MIT) un sistem de plasare a diplomelor academice pe blockchain a obținut investiții in valoare de 3 milioane de dolari.

- Legendarul Plaza Hotel din New York va fi achizitionat cu 600 de milioane de dolari, a dezvaluit pentru AFP unul dintre cumparatorii lui, un magnat din Dubai care intentioneaza sa transforme hotelul american intr-o ''marca mondiala''. Situat pe celebra Fifth Avenue din New York, Plaza…

- Starul hollywoodian Russell Crowe a obtinut suma de 3,7 milioane de dolari australieni (2,8 milioane de dolari americani) in urma "licitatiei de divort" pe care a organizat-o sambata, in Sydney, Australia, cu ocazia celei de-a 54-a aniversari, potrivit AFP.