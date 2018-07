Tarom a semnat un acord cu Boeing pentru achiziţia a cinci aeronave 737 Max 8 „Ma bucur sa dau astazi o veste buna pentru TAROM. Ieri a fost semnat contractul pentru achiziționarea a 5 aeronave Boeing 737 MAX 8 special pentru operatorul nostru național. Cele 5 aeronave se vor alatura celor doua aeronave de tip Boeing 737 - 800 Next Generation intrate la inceputul lunii iunie in flota Tarom”, a declarat premierul. Comanda de la inceputul lunii iunie face parte dintr-un contract mai amplu care prevede și mentenanța pentru cele doua aeronave aflate deja in operarea Tarom. „De asemenea, au inceput procedurile pentru ca Direcția tehnica a Tarom sa devina partener oficial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

