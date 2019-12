TAROM a semnat contractul pentru nouă aeronave de tip ATR 72-600 Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC). "Am vazut ca in ultima perioada, dupa ce a trecut prin mai multe 'turbulente', compania nationala TAROM incepe sa isi revina. De la prima mea discutie cu actualul management al companiei am cerut ca intreaga atentie sa fie indreptata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

