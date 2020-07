TAROM a reluat, de joi, operarea intre Bucuresti si Chisinau, cu o frecventa de 4 zboruri pe saptamana, in zilele de luni, joi, vineri si duminica, a anuntat compania pe pagina sa de Facebook. "Cursele aeriene vor fi efectuate in conditii de maxima siguranta, cu respectarea masurilor de protectie, astfel incat sa fie eliminat orice risc", precizeaza reprezentantii TAROM. Biletele pot fi achizitionate de pe site-ul companiei, www.tarom.ro, prin aplicatia mobila si de la orice agentie TAROM. Check-in-ul se face gratuit, online sau la aeroport. TAROM isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului…