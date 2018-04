Stiri pe aceeasi tema

- TAROM a lansat licitatii deschise pentru achizitii aferente infrastructurii IT de relatii cu clientii, aceasta fiind prima investitie substantiala a companiei din ultimii 10 ani in acest domeniu, informeaza operatorul national de trafic aerian intr-un comunicat.

- Cei care au iPhone-uri afectate de problema limitarii performantei si inca nu au schimbat bateriile in programul cu discount oferit de Apple, pot acum instala iOS 11.3, care ofera posibilitatea de a dezactiva aceasta "functie".

- Tarom a lansat cursa Iasi - Timisoara, cu o frecventa de operare de 4 zboruri dus-intors pe saptamana. Aceste curse vor opera doar pe sezonul de vara care a inceput duminica, 25 martie, si se va termina in ultima duminica din luna octombrie. 0 0 0 0 0 0

- Guvernul a aprobat joi un memorandum care obliga companiile de stat sa participe la procedurile de achizitii publice, a anuntat Eugen Teodorovici. El a precizat ca a fost luata aceasta decizie dupa ce Ministerul de Finante a fost nevoit sa cumpere bilete de avion la preturi mult mai mari,…

- Primaria Baia Mare a incheiat in data de 19 ianuarie un contract cu firma SC ELECTRIK SERVICE CONSTRUCT SRL cu privire la prestarea de servicii de intretinere, reparatii, dezvoltare si modernizare a sistemului de semaforizare si dirijare a traficului de pe raza Municipiului Baia Mare, precum si furnizarea…

- Fonduri europene pentru București și Ilfov Autoritatile locale din Bucuresti si Ilfov au la dispozitie, în prima jumatate a acestui an, aproape 55 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru reabilitarea termica a cladirilor publice si pentru iluminat stradal.…

- Guvernul Moldovei, in parteneriat cu Grupul Bancii Mondiale, a lansat astazi proiectul „Modernizarea serviciilor publice”, cu un cost total de 22,4 milioane de dolari SUA. Acesta va fi implementat de catre Cancelaria de Stat in colaborare cu Centrul de Guvernare Electronica pina in 2022 și prevede inființarea…

- Atractivitatea mediului de viața urban și extinderea constanta a fondului locativ determina creșterea continua a numarului de locuitori și de vizitatori ai orașului Chișinau, fapt care supune sistemul municipal de transport unei presiuni in creștere. Cel puțin asta se arata intr-un studiu politic facut…